El documental Nosotros No Olvidamos disponible a Filmin des del 23 de juny

El cas de l’assassinat, mai jutjat i encara impune, de Pedro Álvarez el1992 a l’Hospitalet de Llobregat, arriba a la plataforma de contingut audiovisual en streaming Filmin. El farà possible, la selecció del documental ‘Nosotros no Olvidamos’ dirigit per Damià Puig amb la productora ACATS. Des del pròxim dia 23 de juny aquesta pel·lícula documental, que ha estat premiada a nivell internacional, es podrà visionar des de qualsevol dispositiu de les persones abonades a la plataforma Filmin de contingut audiovisual.

Aquesta és una “gran notícia” per a Damià Puig, ACATS i per a la Plataforma Pedro Álvarez després de la cancel·lació arran la pandèmia de la Covid, de fins a 70 passes a diversos auditoris, sales, cinemes d’arreu del territori català, però també de l’estat espanyol i fins i tot al Perú o altres llocs internacionals. Recordem que aquest documental va ser estrenat a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet, el 6 de març de 2020, només 9 dies abans del decret d’estat d’alarma i el confinament per la pandèmia de la Covid. “Ens fa molta il·lusió arribar al gran públic o mainstream. És una gran manera de continuar difonent l’injustícia que acompanya, des de fa més de 29 anys, al cas de Pedro Álvarez”, explica Damià Puig.

La productora ha realitzat aquest teaser per a anuciar l’arribada de ‘Nosotros no olvidamos’ a FILMIN.

Fa mesos, la productora ACATS es va reunir amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per explorar la possibilitat d’emetre aquest documental a algun dels canals públics del país, però tot i el suport de 4 grups polítics al Parlament de Catalunya (JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem i les CUP) la presentació d’una resolució al Parlament al novembre de 2020, instant a la reobertura del cas i recomenant aquesta difusió de ‘Nosotros no olvidamos’, l’ens públic català encara no ha emet el documental.

Des de llavors, en la mesura de les possibilitats que deixaven les restriccions sanitàries, ACATS i la Plataforma Pedro Álvarez, van reprendre l’agenda de petites projeccions compromeses com a recompensa de la campanya de crowdfunding, sistema amb el què es va finançar la realització d’aquest documental, amb un rodatge de gairebé dos anys. Durant les últimes setmanes, han fet projeccions a Olot, Terrassa, el Baix Llobregat o Barcelona.

Juanjo Álvarez a una de les projeccions del documental ‘Nosotros no olvidamos’ fa unes setmanes

Fa uns mesos, l’equip d’ACATS, Juan Álvarez, Carmen Peso i membres de la Plataforma, van viatjar fins a Madrid, on es va realitzar la projecció del documental en diversos espais, destacant per aforament, l’emissió de ‘Nosotros no Olvidamos’ al Teatro del Barrio. Les projeccions continuen durant aquestes setmanes i la Plataforma Pedro Álvarez actualitza l’agenda al seu Twitter. La propera serà a Cal Suís, Esplugues, el 19 de juny a les 21 hores.

“Més alt que mai, a crits o en silenci, recordarem els vostres assassinats de gent, vides, pobles i naturalesa.

De llavi en llavi, pas a pas, poc a poc”



Salvador Puig Antich.



🗓Dissabte 19 de Juny

🕗21h

📍Cal Suís pic.twitter.com/90msd23Et0 — Cal Suís (@cal_suis) June 12, 2021

Després de rebre el premi internacional Millor Pel·lícula del Certamen Censurados Film de Perú, on competien amb fins a 500 títols documentals, ‘Nosotros no Olvidamos’ salta d’aquestes petites sales de projecció i del circuit de festivals -encara en actiu- a la pantalla de milers de persones que poden seleccionar el documental des de casa, amb un sol clic.